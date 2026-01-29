Il gruppo Telegram del partito di Vannacci è già preso d’assalto | messaggi da troll e fascisti

Il gruppo Telegram del partito di Vannacci è già sotto attacco. Molti utenti inviano messaggi provocatori, troll e anche contenuti fascisti. Nel frattempo, il team di Vannacci lavora a rafforzare la presenza sui social, dopo aver depositato il simbolo di Futuro Nazionale. La situazione si fa calda e le tensioni aumentano.

Dopo aver depositato il simbolo di Futuro Nazionale il team di Roberto Vannacci ha iniziato a lavorare alla strategia social. Ha aperto una pagina Instagram e un gruppo Telegram. Siamo entrati per capire cosa sta succedendo.🔗 Leggi su Fanpage.it

In vista delle prossime sfide politiche, Luca Zaia si prepara a rafforzare il ruolo all’interno del partito di Matteo Salvini, in un contesto segnato da recenti tensioni e questioni elettorali.

