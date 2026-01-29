Il gruppo misto che non ti aspetti L' ex calendiana trova a sorpresa il minisindaco Ciaccheri
Simonetta Novi lascia la lista di Calenda e si unisce al gruppo misto. A sorpresa, trova anche il minisindaco del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. La scena cambia, e ora i giochi politici nel Consiglio municipale si fanno più complessi.
Simonetta Novi ufficializza l’uscita dalla lista Calenda sindaco, entra nel gruppo misto e ci “trova” il minisindaco del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri. Una notizia che ha sorpreso molti in via Benedetto Croce, alimentando anche qualche speculazione, in vista dell’appuntamento elettorale del.🔗 Leggi su Romatoday.it
