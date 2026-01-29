Il grande imbroglio della sinistra Nascondono l' indagine del poliziotto a Milano con il falso allarme Ice

Un poliziotto di Milano è sotto indagine per omicidio volontario dopo aver sparato a uno spacciatore marocchino in zona Rogoredo. La notizia, che avrebbe potuto scuotere l’opinione pubblica, viene nascosta o minimizzata dalla stampa, compreso il principale quotidiano Corriere della Sera. L’indagine si svolge nel silenzio, mentre l’autore dell’episodio viene relegato in secondo piano, quasi dimenticato.

Il poliziotto di Milano indagato per omicidio volontario per avere sparato a uno spacciatore marocchino che gli aveva puntato contro una pistola a Rogoredo è stato relegato a piè della prima pagina su quasi tutti i quotidiani italiani, Corriere della Sera compreso. Notizia completamente assente e confinata a pagina 24 invece su la Repubblica. In compenso, le prime cinque pagine interne sono state dedicate all'allarme per gli agenti americani dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) alle Olimpiadi di Milano-Cortina. D'altronde, sono giorni che la sinistra nostrana, sindaco Sala in primis, mettono in guardia gli italiani che non potranno più dormire sonni tranquilli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

