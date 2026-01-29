Il Grande Fratello si farà | Ilary Blasi torna e prende il posto di Alfonso Signorini Mediaset promette | Approccio nuovo nel rispetto dell’identità del format

Dopo settimane di incertezza, arriva la conferma: il Grande Fratello si farà di nuovo. Ilary Blasi torna a condurre il reality, sostituendo Alfonso Signorini. Mediaset assicura un approccio diverso, che rispetti comunque l’identità del programma. Pier Silvio Berlusconi aveva già lasciato intendere un possibile ritorno, e ora la decisione è ufficiale, anche se gli ascolti dell’ultima edizione non avevano entusiasmato. La data di partenza resta da definire, ma l’attesa cresce tra i fan.

“Il ritorno di Grande Fratello? Più sì che no”. Sono state queste le parole di Pier Silvio Berlusconi lo scorso dicembre, durante un incontro natalizio con la stampa, nonostante gli ascolti non esaltanti dell’ultima edizione. E così sarà. Oggi, 29 gennaio, Mediaset ha diramato un comunicato stampa che ha sciolto ogni riserva. “Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. – si legge nella nota- La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

