Dopo settimane di voci e rumors, è arrivata la conferma: Ilary Blasi sarà la nuova conduttrice del Grande Fratello. La conduttrice romana prende il timone del reality, promettendo un approccio diverso, più vicino al pubblico, senza perdere di vista l’identità del programma. La sua scelta ha già creato entusiasmo tra i fan che aspettano di vedere come condurrà questa nuova stagione.

Dopo settimane di indiscrezioni, adesso è ufficiale: Ilary Blasi sarà la nuova conduttrice del Grande Fratello. In primavera, infatti, sarebbe dovuta partire l'edizione vip del noto reality di Canale 5 ma le accuse di Fabrizio Corona e l'autosospensione da Mediaset da parte di Alfonso Signorini avevano messo in dubbio la realizzazione della trasmissione. Ora è Mediaset a ufficializzare il ritorno del programma, anche se non è chiaro se a parteciparvi saranno personaggi noti o comuni. "Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi.

© Tpi.it - Il Grande Fratello si farà, al timone Ilary Blasi: “Approccio nuovo nel rispetto dell’identità del format”

Dopo settimane di incertezza, arriva la conferma: il Grande Fratello si farà di nuovo.

La tv italiana si prepara a tornare con una versione rivisitata del Grande Fratello.

