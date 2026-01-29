Il Grande Fratello con Ilary Blasi torna su Canale 5 in primavera | è ufficiale

Il Grande Fratello tornerà su Canale 5 a marzo con Ilary Blasi alla conduzione. La rete annuncia sei settimane di programmazione, anche se il formato è ancora da definire. Dopo le polemiche recenti che hanno coinvolto Signorini, il reality si prepara a proporre un nuovo modo di raccontare le storie dei concorrenti.

Il reality di Canale 5 torna a marzo con Ilary Blasi alla conduzione: formato ancora da definire, sei settimane di messa in onda e un nuovo approccio narrativo dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto Signorini. Dopo le numerose indiscrezioni sul futuro del reality show, ora è ufficiale: il Grande Fratello tornerà a marzo. Non è ancora chiaro se sarà proposto nel formato Vip, Nip oppure in una formula ibrida, già sperimentata in alcune edizioni degli scorsi anni. La notizia, questa volta, arriva direttamente da Mediaset e conferma Ilary Blasi alla conduzione del programma. Torna il reality show più longevo d'Italia Il ciclone Fabrizio Corona, che si è abbattuto su Mediaset e sul Grande Fratello a partire dalla prima puntata dell'inchiesta Il prezzo del successo, trasmessa nel podcast Falsissimo, non ha però fermato i piani di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Mediaset annuncia ufficialmente che il Grande Fratello Vip torna con una formula rivista e con Ilary Blasi come conduttrice.

Questa settimana è stato annunciato il ritorno del Grande Fratello su Canale 5.

