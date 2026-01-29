Il giudice Vitelli che assolse Stasi | Perché per me è innocente La vicina che lo scagiona e cosa ancora non torna su bici e pc

Il giudice Vitelli non ha mai cambiato idea: per lui, Alberto Stasi è innocente. Nonostante la sentenza definitiva che lo ha condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, il magistrato ha ribadito la sua posizione. Intanto, una vicina di casa ha confermato di aver scagionato Stasi, ma ci sono ancora alcuni punti che non tornano, come la bici e il computer trovati sulla scena del delitto. La vicenda resta aperta e molti dettagli continuano a far discutere.

Non ha cambiato idea il giudice Stefano Vitelli sull’innocenza di Alberto Stasi, anche a distanza di anni dalla sentenza definitiva che lo ha condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. È stato lui il giudice che nel processo di primo grado che decise per l’assoluzione, convinto dell’innocenza dell’imputato. Oggi, con la pubblicazione del suo libro “Il ragionevole dubbio di Garlasco” (Piemme editore) scritto insieme al giornalista Giuseppe Legato, Vitelli torna sul caso che ha diviso l’opinione pubblica. Nelle interviste rilasciate a Stampa e Repubblica, il magistrato ribadisce la sua posizione: secondo lui, Stasi non ha ucciso.🔗 Leggi su Open.online

