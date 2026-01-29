Il giallo di Pierina nel podcast di due puntate

Oggi esce il secondo e ultimo episodio dello speciale dedicato al tragico omicidio di Pierina Paganelli. Nel podcast “Crimini a Rimini”, condotto da Davide Cardone e Davide Grassi, si approfondisce il caso che ha sconvolto la città. La puntata rivela nuovi dettagli e ricostruisce gli ultimi momenti della vittima, mantenendo alta l’attenzione sul mistero ancora irrisolto.

Esce oggi il secondo e ultimo episodio dello speciale dedicato al tragico omicidio di Pierina Paganelli all'interno del podcast Crimini a Rimini, condotto da Davide Cardone e Davide Grassi. La nuova puntata arriva in anticipo rispetto alla programmazione iniziale, dopo il forte interesse suscitato dal primo episodio. Nella prima parte dello speciale, gli autori avevano analizzato esclusivamente la richiesta di custodia cautelare, ricostruendo nel dettaglio il quadro indiziario che ha portato alla richiesta di arresto di Luis Dassilva, sulla base degli atti conoscibili e delle informazioni emerse anche sui media nazionali.

