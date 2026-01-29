Il giallo del banchiere ucraino precipitato da un b&b in centro a Milano | Sul corpo segni di violenza Si indaga per omicidio

La morte di Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino trovato morto in un B&B nel centro di Milano, si trasforma in un caso ancora più complicato. Il suo corpo presenta segni di violenza e gli inquirenti indagano per omicidio. Adarich, con cittadinanza romena, aveva un passato da banchiere e legami con diverse società in Lussemburgo, ma ora la domanda è chi e perché lo avrebbe aggredito. La scena del ritrovamento ha sollevato molte domande ancora senza risposta.

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino con cittadinanza romena, proprietario fino al 2020 di una banca commerciale ucraina, la Fidobank, e poi con interessi in società con sede in Lussemburgo. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrerebbero due persone uscire dall'appartamento affittato come b&b del palazzo di via Nerino, vicino a piazza Duomo, a Milano, da dove il pomeriggio del 23 gennaio un uomo di 54 anni è precipitato per 15 metri, probabilmente dopo essere già stato ucciso.

