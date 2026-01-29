L’amicizia tra Arezzo e Oswiecim dura da più di dieci anni. Dal 2009, i due comuni sono uniti da un gemellaggio che ricorda le vittime dell’Olocausto. La città toscana, prima in Italia, ha deciso di stringere un legame con il sito tristemente famoso di Auschwitz, per mantenere viva la memoria di quanto accaduto. La collaborazione continua a coinvolgere cittadini e istituzioni, con iniziative che ricordano il passato e promuovono il rispetto.

Dal 2009 Arezzo è gemellata con la città polacca di Oswiecim, tristemente nota col nome tedesco di Auschwitz, il primo comune italiano a siglare tale patto. Un accordo nato con l’obiettivo di promuovere memoria, pace e combattere l’intolleranza. Ecco perché ogni anno in occasione del Giorno della Memoria, una delegazione del Comune di Arezzo partecipa alle celebrazioni nella cittadina polacca. E’ accaduto anche lo scorso 27 gennaio quando una delegazione guidata dall’assessore Monica Manneschi ha preso parte ad Oswiecim alle cerimonie per l’81° anniversario della liberazione da parte dell’Armata Rossa del campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gemellaggio del dolore. Doppio filo con Oswiecim

