Il figlio di Stankovic elimina De Zerbi | gol e partita totale

Il Bruges batte 3-0 l'Olympique Marsiglia e conquista una vittoria importante in casa. Il protagonista è Alexandar Stankovic, figlio di Dejan, che ha giocato una partita da assoluto protagonista. Ha aiutato i compagni a segnare i primi due gol e ha chiuso lui stesso la partita con il terzo. La sua prestazione mette in evidenza il suo talento e la sua crescita, attirando l’attenzione di tutti.

I gol e gli highlights della vittoria per 3-0 del Bruges contro l'Olympique Marsiglia: protagonista assoluto Alexandar Stankovic (figlio di Dejan e su cui l'Inter vanta un diritto di recompra ), che propizia i primi due gol dei belgi e segna il terzo. Sconfitta fatale per la squadra di Roberto De Zerbi, eliminata poi dai playoff in modo rocambolesco a causa della vittoria del Benfica di Mourinho contro il Real Madrid grazie al gol del portiere Trubin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A Lisbona, la partita tra Benfica e Real Madrid finisce con un finale incredibile.

Mourinho colpisce ancora con una partita da leggenda: il Benfica vince al 94? con un gol del portiere. Eliminato De Zerbi

Il Benfica di José Mourinho si prende la scena con una vittoria incredibile all’ultimo secondo.

