Il fallimento di una copertina dell' Uomo-Ragno bastonato da una rana

Sta facendo il giro dei social un’immagine che mostra l’Uomo-Ragno N°76 con una copertina in cui viene “bastonata” da una rana. La scena sembra uscita da un fumetto, ma in realtà è il risultato di un lavoro artistico che non ha convinto. La Marvel ha affidato l’incarico, ma il risultato finale ha lasciato perplessi molti fan.

