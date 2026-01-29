Il dossier Libia passa per Cartagine | il piano di Kais Saied per una soluzione libico-libica

Il presidente tunisino Kais Saied torna a Cartagine, questa volta per parlare del dossier libico. La sua proposta è chiara: risolvere la crisi tra le due fazioni libiche senza coinvolgere altri paesi. Saied insiste che la soluzione deve essere “libico-libica”, sottolineando l’importanza di un accordo tra i libici stessi. La città, simbolo di storia e cultura, si trasforma così in un punto di svolta per la diplomazia regionale, con la Tunisia che cerca di giocare un ruolo centrale nel tentativo di stabilizzare la zona.

Non è solo una questione di vicinato, è una questione di sopravvivenza regionale. In una Cartagine che torna a farsi epicentro della diplomazia nordafricana, il presidente tunisino Kais Saied traccia la “linea rossa” sul dossier libico: la soluzione deve essere “libico-libica”. Senza interferenze, senza tutoraggi stranieri, senza quella “internazionalizzazione” che, secondo il leader tunisino, dal 2011 a oggi non ha risposto alle aspettative della popolazione libica. Ricevendo separatamente i pesi massimi della diplomazia dell’area — l’algerino Ahmed Attaf e l’egiziano Badr Abdelatty — Saied ha giocato la carta dell’ospitalità attiva. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Il dossier Libia passa per Cartagine: il piano di Kais Saied per una "soluzione libico-libica” Approfondimenti su Cartagine Libia Tunisia: 2026 l’anno zero del "nuovo Stato sociale” di Saied, la premier promette crescita ed equità Quando una Hyundai fa dire "wow" a Porsche. La casa tedesca ha "imparato molto" dalla Ioniq 5 N Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cartagine Libia Argomenti discussi: Libia: nuovi equilibri arabi e pressioni incrociate ridisegnano il grande gioco del Sahel. ESTERI: Ultim’ora ticinonotizie.it TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Aaty, ha incontrato il presidente tunisino Kais Saied durante una visita ufficiale in Tunisia, consegnando una lettera scritta del presidente egiziano A facebook

