Il direttore degli Australian Open | Vorremmo chiudere prima il tetto ma serve il consenso dei giocatori

Il direttore degli Australian Open, Craig Tiley, spiega che vorrebbe chiudere prima il tetto dei campi principali in caso di maltempo. Tuttavia, non può farlo senza il consenso dei giocatori. La questione resta aperta, e le decisioni dipendono da accordi tra gli organizzatori e i campioni del torneo. Intanto, il torneo continua tra le tensioni legate alle condizioni di gioco.

Il direttore degli Australian Open di tennis, Craig Tiley, è stato intervistato da Punto de Break, ed ha parlato della questione riguardante il tetto dei campi principali del torneo, con la relativa apertura o chiusura, in situazioni meteorologiche particolari, che fa variare sensibilmente le condizioni di gioco. La questione divide i giocatori: “ È una domanda che abbiamo posto ai giocatori: ci sono alcuni che hanno le idee chiare, preferiscono giocare all’aperto ed ha senso, poiché questo è un torneo all’aperto. Con il tetto le condizioni cambiano, ma siamo obbligati a chiuderlo se le condizioni di calore raggiungono il massimo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

