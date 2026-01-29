Il governo ha completato il piano di riorganizzazione delle scuole in Emilia-Romagna. Dal settembre 2026, si ridurranno di 8 le autonomie scolastiche nella regione, passando da 523 a 515. La decisione riguarda tutte le province e mira a semplificare la gestione delle scuole. La nuova mappa sarà in vigore tra circa due anni, e già si cominciano a sentire i primi commenti tra insegnanti e genitori.

Il dimensionamento è fatto. Il decreto è pronto. In Emilia Romagna, dal prossimo mese di settembre 2026, avremo 17 autonomie scolastiche in meno, passando da 523 a 515. A Bologna, le autonomie scolastiche saranno 108, a Ferrara 38, a Forlì-Cesena 52, a Modena 86, a Parma 53, a Piacenza, 33, a Ravenna 43, Reggio Emilia 64 e a Rimini 38. Il decreto è stato messo a punto dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Bruno Di Palma nominato commissario ad acta per l’operazione di riorganizzazione della rete scolastica in quanto la Regione Emilia Romagna si è rifiutata di adempiere ad un obbligo di legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dimensionamento in Emilia-Romagna: ecco tutti i numeri provincia per provincia

Approfondimenti su Emilia Romagna Dimensionamento

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Emilia Romagna Dimensionamento

Argomenti discussi: Dimensionamento scuole: ecco tutti gli accorpamenti in Emilia Romagna; Dimensionamento scolastico, protesta a Bologna: sindacati e Regione contro gli accorpamenti; La scuola non si tocca: corteo contro il commissariamento; Dimensionamento scolastico: Emilia Romagna, incontro con il Commissario ad acta Di Palma all’USR.

Il dimensionamento in Emilia-Romagna: ecco tutti i numeri provincia per provinciaIl dimensionamento è fatto. Il decreto è pronto. In Emilia Romagna, dal prossimo mese di settembre 2026, avremo 17 ... msn.com

Deciso il dimensionamento delle scuole in Emilia-Romagna, tagliate 17 autonomieIl Commissario ha disposto fusioni e accorpamenti per l'anno prossimo. I tagli riguardano tutte le province, da Piacenza a Rimini ... rainews.it

SCUOLA Sono 17 le autonomie soppresse, che porteranno il numero di istituzioni scolastiche regionali da 532 a 515, in applicazione dei parametri legati al calo demografico e agli obiettivi del PNRR. Regione Emilia-Romagna - facebook.com facebook

Meloni, spiace per polemiche, 100 milioni primissimo stanziamento. Anche per Emilia-Romagna decreto complessivo dopo qualche settimana #ANSA x.com