il delicato equilibrio tra curdi e siriani

Nel nordest della Siria, le tensioni tra le Forze Democratiche Siriane e l’esercito di Damasco si riaccendono. Dopo settimane di fragile cessate il fuoco, le parti sembrano sempre più vicine a un nuovo scontro. La situazione resta tesa e difficile da prevedere, mentre le truppe si preparano a eventuali escalation.

“Il trauma nazionale dei curdi affonda le sue radici in un’esperienza storica quasi senza uguali”, scrive lo psicologo e autore Jan Ilhan Kizilhan su Rudaw, un sito indipendente con sede a Erbil, nel Kurdistan iracheno, che pubblica articoli in curdo, inglese, arabo e turco. Pochi popoli, continua, hanno vissuto per secoli nella loro patria eppure non sono mai stati autorizzati a esistere come nazione su quella terra: “I curdi hanno imparato cosa significa essere stranieri nel proprio paese. Sono stati oppressi da potenze più forti ed emarginati da stati che nella migliore delle ipotesi tolleravano la loro esistenza e spesso la combattevano attivamente. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Approfondimenti su Forze democratiche Siriane

Ultime notizie su Forze democratiche Siriane

