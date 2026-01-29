Il Cpia Reggio Nord | Temevamo la scelta Ora uniremo le visioni

Ieri la regione ha approvato il nuovo piano di dimensionamento scolastico anche per Reggio. Il Cpia Reggio Nord, che si occupa di formazione e servizi educativi, aveva già espresso preoccupazione per questa decisione. Ora, però, sembra che le parti abbiano trovato un accordo e si preparano a unire le loro visioni, puntando a lavorare insieme per il bene degli studenti e del territorio.

di Mariagiuseppina Bo È arrivata ieri la delibera regionale sul Dimensionamento scolastico che riguarda anche Reggio. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 1° settembre 2026, porterà all’unificazione dei due Cpia (istruzione adulti) del territorio, quello Sud e quello Nord, sotto un’unica direzione. Un passaggio contestato, non privo di interrogativi. Fra gli interessati direttamente Anna Fusco, dirigente scolastica del Cpia Reggio Nord (Correggio), impegnata in queste ore nel lavoro di routine della ‘sua’ scuola, che tanto ama e per la quale si impegna e si è impegnata tanto. Dirigente Fusco, come ha appreso la notizia del dimensionamento? "Lo abbiamo appreso ufficialmente oggi, con l’arrivo del decreto regionale nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Cpia Reggio Nord: "Temevamo la scelta. Ora uniremo le visioni" Approfondimenti su Cpia ReggioNord Simona Ventura e la sua Academy: “Noi giovani degli anni ‘80 non temevamo il fallimento. Cari ragazzi, le sconfitte aiutano” Simona Ventura, attraverso la sua Academy, invita i giovani a considerare le sconfitte come opportunità di crescita. Dynasty Warriors: Origins Le visioni di quattro eroi è ora disponibile, ecco il trailer di lancio È disponibile Dynasty Warriors: Origins Le visioni di quattro eroi, il nuovo titolo di KOEI TECMO Europe e Omega Force. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cpia ReggioNord Argomenti discussi: Il Cpia Reggio Nord: Temevamo la scelta. Ora uniremo le visioni; Dimensionamento scolastico, a Reggio Emilia confermati accorpamenti e tagli; Autonomie scolastiche, in Emilia-Romagna tagli in tutte le province: Reggio ne perde due; Scuola, forbici imposte dall’alto, Cisl: disastro a Reggio, affondati i centri per adulti. Il Cpia Reggio Nord: Temevamo la scelta. Ora uniremo le visioniÈ arrivata ieri la delibera regionale sul Dimensionamento scolastico che riguarda anche Reggio. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 1° settembre 2026, porterà all’unificazione dei due Cpia (is ... ilrestodelcarlino.it Cisl scuola: la Provincia di Reggio ci ripensa e rivede il dimensionamento: fuori i Cpia dal tritacarne del MinisteroLa Provincia di Reggio Emilia ha finalmente rivisto la sua riflessione sul dimensionamento e toglie i Cpia dal tritacarne del Ministero, proprio come Cisl Scuola chiedeva da mesi. Una correzione in e ... sassuolo2000.it LA PROVINCIA CONTRO I TAGLI DEL GOVERNO PROVINCIA REGGIANA - "La Provincia di Reggio Emilia ha finalmente rivisto la sua riflessione sul dimensionamento e toglie i Cpia dal tritacarne del Ministero, proprio come Cisl Scuola chiedeva da mesi. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.