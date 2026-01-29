Il corridoio di San Donato si rifà il look

Il corridoio di San Donato a Arezzo si rifà il look. Dopo i lavori di restauro, lo spazio torna a vivere come un tempo, con arte, memoria e partecipazione che si incontrano. Gli abitanti e i visitatori possono ora attraversarlo di nuovo, ammirando i dettagli che raccontano la storia del luogo. La riqualificazione ha ridato vita a uno dei passaggi più suggestivi della città.

Arte, memoria e partecipazione restituiscono nuova vita a uno dei passaggi storici più suggestivi di Arezzo. Giovedì 5 febbraio alle 16.30 sarà inaugurato il progetto "Dalla polvere alla luce: storia di un miracolo", intervento di restyling del Corridoio di San Donato, antico collegamento tra Palazzo Vescovile e Cattedrale, oggi accesso strategico alla città alta per i visitatori provenienti dal parcheggio di via Pietri. L’opera artistica, che si estende per circa 40 metri quadrati, racconta la storia della Madonna del Conforto ed è il risultato di un anno di lavoro coordinato dall’Associazione culturale La Staffetta Ets. 🔗 Leggi su Lanazione.it

