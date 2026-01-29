Il Consiglio Comunale premia il giovane atleta Matteo Fabbri

In una mattinata fredda, il Consiglio Comunale di Arezzo ha premiato il giovane atleta Matteo Fabbri. Durante la seduta, gli è stata consegnata una targa per i successi ottenuti nelle Arti Marziali Miste a livello nazionale e internazionale. Il ragazzo, classe 2011, ha ricevuto il riconoscimento davanti ai consiglieri e ai presenti, che hanno applaudito il suo impegno e le sue vittorie.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – In apertura del Consiglio Comunale si è svolta questa mattina la cerimonia di p remiazione del giovane atleta aretino Matteo Fabbri, classe 2011, al quale è stata consegnata una targa celebrativa come riconoscimento per i prestigiosi risultati sportivi raggiunti nelle Arti Marziali Miste (MMA) a livello nazionale e internazionale. Il cammino di Matteo nelle Arti Marziali Miste è iniziato circa quattro anni fa presso la palestra Fight Gym di Arezzo, sotto la guida dell'allenatore Thomas Marraghini. Nel tempo ha ampliato la propria preparazione specializzandosi anche in grappling, lotta libera, wrestling e kickboxing, costruendo una solida versatilità tecnica e distinguendosi fin da subito per passione, determinazione e forza mentale.

