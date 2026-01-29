Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è esteso a 14 anni | tutte le informazioni

Il governo ha approvato un aumento del congedo parentale per i lavoratori dipendenti. Da ora in poi, i genitori potranno prendersi cura dei figli fino ai 14 anni, due anni in più rispetto al passato. La legge di bilancio 2026 ha infatti esteso il periodo di congedo, mentre le altre norme sulla maternità e paternità restano invariate. La misura mira a dare più supporto alle famiglie con figli più grandi.

L'incremento riguarda soltanto questa fascia di lavoratori e non i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata o per quelli autonomi. Ecco tutte le novità Il congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti passa da 12 a 14 anni. Questo è quanto si evince dalla legge di bilancio 2026 al netto della modifica sul testo unico su maternità e paternità. Le domande di indennità si potranno presentare telematicamente attraverso il portale Inps dedicato. L'incremento dell'arco temporale permette così dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre di avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio.

Il congedo parentale fino ai 14 anni si amplia grazie alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che estende i diritti dei genitori.

