Il Comitato dei pendolari si scusa con Trenord

Il Comitato dei pendolari MiMoAl si scusa con Trenord. Dopo aver criticato l’azienda per il presunto mancato rispetto delle fasce di garanzia durante gli scioperi di gennaio, ora l’associazione cambia tono. Riconosce di aver sbagliato e ammette l’errore. È una svolta che potrebbe influenzare il rapporto tra pendolari e Trenord.

Un atto di coerenza e correttezza. Dopo aver criticato Trenord per il presunto mancato rispetto delle fasce di garanzia in occasione degli scioperi del 10 e 12 gennaio, l'associazione MiMoAl, quella che raggruppa i pendolari della linea Milano-Mortara, fa ammenda. "Non di rado critichiamo Trenord per la qualità del servizio offerto – commenta il presidente Franco Aggio (nella foto) –. Oggi per coerenza dobbiamo chiedere scusa all'azienda per un nostro errore. Lo scorso 16 gennaio abbiamo segnato che Trenord non aveva rispettato le fasce di garanzia sulla linea Alessandria-Mortara-Milano durante gli scioperi, invece ciò è avvenuto solo in parte.

