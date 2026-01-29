I dipendenti della Docebo sono scesi in piazza ieri per protestare contro i 49 licenziamenti annunciati dall’azienda. Oggi si svolge un nuovo incontro tra rappresentanti dei lavoratori e la società, questa volta nella sede di Assolombarda Monza, nella speranza di trovare una soluzione.

Ieri la protesta, oggi la trattativa. Dopo la giornata di mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati contro i licenziamenti annunciati dalla Docebo, oggi ci sarà un nuovo faccia a faccia tra la società e i rappresentanti dei dipendenti, con un incontro nella sede di Assolombarda Monza. Ieri i lavoratori hanno incrociato le braccia per 8 ore, dando vita allo sciopero annunciato nei giorni scorsi per sostenere le richieste e le controproposte avanzate all’azienda da Rsu e Fiom Cgil Monza e Brianza di fronte all’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 49 dipendenti, sui 394 complessivi in forza alla sede di Biassono, da parte della multinazionale della formazione, nata in Brianza vent’anni fa ma da tempo con base a Toronto (Canada). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il colosso dell’e-learning. Sciopero alla Docebo: la battaglia dei dipendenti contro i 49 licenziamenti

Docebo, azienda di software di formazione con sede a Biassono, ha comunicato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 49 dei suoi 394 dipendenti.

