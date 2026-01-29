Il Chelsea vince 3-2 Calcio Napoli eliminato dalla Champions

Il Chelsea batte il Napoli 3-2 e si prende la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Gli azzurri partono sotto a causa di un rigore concesso ai londinesi, ma reagiscono e trovano il pari con Vergara. Hojlund porta avanti il Napoli, ma il Chelsea segna due volte con Joao Pedro e chiude il match. Una sconfitta difficile da digerire, soprattutto per le assenze e le occasioni mancate.

Vantaggio inglese su rigore. Rimonta con Vergara e Hojlund. Poi doppio Joao Pedro Era difficile per tantissimi motivi: gli infortunati, le occasioni sprecate nelle altre partite di Champions e soprattutto l'avversario: il Chelsea campione del mondo. Conte schiera: Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, Mc Tominay, Olivera, Vergara, Hojlund, Elmas. Grandissima reazione del Calcio Napoli che soprattutto in Vergara trova la fantasia che troppo spesso è mancata. Azione bellissima del giovane attaccante che si infila in area, si gira su se stesso e supera con un diagonale il portiera.

