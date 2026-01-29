Il Chelsea condanna il Napoli azzurri fuori dalla Champions
Questa sera il Chelsea batte il Napoli 3-2 al 'Maradona' e elimina gli azzurri dalla Champions. Dopo una partita combattuta, i londinesi trovano la vittoria grazie a una doppietta di Joao Pedro. Per il Napoli, la speranza si spegne già nella fase a gironi.
I campioni d'Italia sconfitti al 'Maradona' dai Blues per 3-2, decisiva una doppietta di Joao Pedro NAPOLI - Si chiude con la prima fase l'avventura del Napoli in questa Champions League. I campioni d'Italia si arrendono al Chelsea, che al 'Maradona' vince 3-2 e condanna i padroni di casa all'eliminazione. Apre le marcature un rigore di Fernandez, poi Vergara e Hojlund la ribaltano prima dell'intervallo. Nella ripresa la doppietta di Joao Pedro chiude i discorsi qualificazione dei partenopei. Continua l'emergenza per Conte, che in attesa di ritrovare Lukaku in piena forma schiera Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
