Il centrosinistra può vincere parlando di stipendi e criminalità dice Matteo Renzi

Il leader del centrosinistra, Matteo Renzi, rilancia la sua strategia: niente grandi riforme prima del voto, ma focus su questioni concrete come stipendi e criminalità. Renzi sostiene che chi cambia la legge elettorale in corsa perde, e attacca Meloni, che secondo lui non riesce a convincere nemmeno i suoi alleati come Calenda. La campagna elettorale si fa più tesa e le parole del leader aprono un nuovo fronte nel dibattito politico.

«Tutti quelli che cambiano la legge elettorale prima delle elezioni perdono. Meloni non riesce a convincere nemmeno “Noi Moderati”, figuriamoci se pensa a Calenda. E si ricordi che Vannacci manda all’aria tutti i loro piani. Possiamo vincere noi». Matteo Renzi non ha mai perso l’ottimismo, in maggioranza, all’opposizione, da presidente del Consiglio o da senatore. Secondo il leader di Italia Viva il centrosinistra può farcela, a patto di parlare «ossessivamente di sicurezza e stipendi per i prossimi dodici mesi». E se lo farà, alle prossime politiche «vincerà di corto muso, come dice Max Allegri». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il dibattito sulla sicurezza in Italia continua a suscitare discussioni nel centrosinistra, con Matteo Renzi che critica l’attuale governo.

