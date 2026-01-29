Il caso Livi finisce in Regione Biffoni | L’antifascismo? Un pilastro della Costituzione

Il caso dei docenti dell’istituto Livi di Prato arriva in Regione. Il sindaco Biffoni ha presentato una mozione per condannare le liste di proscrizione contro chi insegna l’antifascismo. “L’antifascismo è un pilastro della Costituzione”, ha detto, e chiede che si tuteli la libertà di insegnamento e la scuola. La questione ha sollevato molte reazioni, anche tra esponenti politici che vogliono restare vicini alle esigenze del corpo docente.

Prato, 29 gennaio 2026 – "Ho depositato una mozione in consiglio regionale per condannare con fermezza la formazione di vere e proprie liste di proscrizione nei confronti di docenti impegnati nell'educazione civica all'antifascismo e per esprimere piena solidarietà al corpo docente dell'istituto Livi". A parlare è il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Biffoni, annunciando la presentazione di un atto che andrà presto in aula. "La libertà di insegnamento e la libertà di espressione – sottolinea Biffoni – sono principi fondamentali garantiti dalla Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza.

