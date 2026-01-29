Il caso Biglietti economici solo all’inizio La finale maschile roba per ricchi

La finale maschile di hockey su ghiaccio si prepara a mostrare ancora una volta il divario tra chi può permettersi di spendere e chi no. I biglietti “economici” finiscono subito, lasciando i tifosi più appassionati senza possibilità di assistere alla partita dal vivo. Mentre le discipline invernali attirano tanti appassionati, questa finale sembra riservata a pochi, con prezzi che allontanano il pubblico più giovane o meno abbiente. Gli organizzatori devono fare i conti con la realtà di un evento sempre più esclusivo.

Fra le discipline olimpiche invernali l’hockey su ghiaccio resta uno degli sport che richiama di più. Annunciata la presenza di tanti chiassosi tifosi provenienti, fra l’altro, dalla Repubblica Ceca, dalla Finlandia e dalla vicina Svizzera. Ma all’ Arena Santa Giulia ci saranno anche molti appassionati italiani visto il boom di presente alle recenti finali scudetto e coppa Italia. I prezzi dei biglietti, almeno per le primissime partite, sono accessibili (meno di 100 euro per due persone). Ma nel complesso vedere l’hockey alle Olimpiadi è una spesa non indifferente: la finale per l’oro olimpico (domenica 22 febbraio) sarà un evento per ricchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

