Il Carnevale di Viareggio sarà all' insegna della pace

Questa domenica a Viareggio si apre il Carnevale, con sfilate previste fino a fine febbraio. La manifestazione, come sempre, si svolgerà sui viali a mare e quest’anno avrà come tema la pace, anche se espresso con la satira politica. Le sfilate si ripeteranno in diverse date, fino al 21 febbraio, attirando visitatori da tutta la regione.

AGI - Sarà un Carnevale di Viareggio nel segno della pace - sia pure con il linguaggio della satira politica - quello che si aprirà domenica 1 febbraio (con repliche sabato 7, giovedì 12, domenica 15, martedì 17 e sabato 21 febbraio) sui viali a mare della città toscana. Il tema delle tante guerre nel mondo sarà infatti uno dei più affrontati sui carri di cartapesta che sfileranno sulla passeggiata a mare. E sarà anche il tema di fondo dell'intera manifestazione, visto che quest'anno il Carnevale di Viareggio sarà dedicato proprio alla pace. Sui grandi carri in maschera, dunque, torna a farsi vedere la satira politica. 🔗 Leggi su Agi.it

Il Carnevale di Viareggio del 2026 si apre con uno spettacolo tra satira e colori.

Carnevale di Viareggio 2025 - Carri in demolizione

