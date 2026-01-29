Questa mattina, Bruce Springsteen ha rilasciato senza preavviso il brano

A sorpresa, Bruce Springsteen ha pubblicato online Streets of Minneapolis, un brano nato dall’urgenza di raccontare ciò che sta accadendo negli Stati Uniti attorno alle politiche migratorie e alle operazioni delle forze federali. La canzone del “ boss ” nasce dopo la morte di Renée Good e Alex Pretti, due attivisti di Minneapolis, uccisi nella loro città durante un intervento dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement). Con testi duri e diretti, Springsteen denuncia un sistema che giustifica la violenza e invita a non dare per scontata la verità, mettendo in discussione il rapporto tra informazione, potere e responsabilità civile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Boss pubblica a sorpresa un brano dedicato alle vittime dell'ICE Renée Good e Alex Pretti a Minneapolis

Bruce Springsteen ha pubblicato sui social una canzone intitolata “Streets of Minneapolis”.

Nel corso di un’intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha affermato che l’Ice potrebbe lasciare Minneapolis, senza indicare una tempistica precisa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Resta alta la tensione a Minneapolis. Da quando Renée Good è stata uccisa, i cittadini si sono organizzati: sono loro a garantire la sicurezza in città. Il racconto della nostra inviata Cristiana Mancini - facebook.com facebook

Dopo l'uccisione di Alex Pretti e Renée Good da parte di agenti federali a Minneapolis, le opposte forze politiche soffiano sul fuoco. Solo l'arcivescovo Bernard Hebda, invita alla pacificazione e al compromesso - di @LeoneGrotti x.com