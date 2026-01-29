Il Boss pubblica a sorpresa un brano dedicato alle vittime dell' ICE Renée Good e Alex Pretti a Minneapolis
Questa mattina, Bruce Springsteen ha rilasciato senza preavviso il brano
A sorpresa, Bruce Springsteen ha pubblicato online Streets of Minneapolis, un brano nato dall’urgenza di raccontare ciò che sta accadendo negli Stati Uniti attorno alle politiche migratorie e alle operazioni delle forze federali. La canzone del “ boss ” nasce dopo la morte di Renée Good e Alex Pretti, due attivisti di Minneapolis, uccisi nella loro città durante un intervento dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement). Con testi duri e diretti, Springsteen denuncia un sistema che giustifica la violenza e invita a non dare per scontata la verità, mettendo in discussione il rapporto tra informazione, potere e responsabilità civile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su Springsteen Minneapolis
Springsteen pubblica sui social “Streets of Minneapolis” in memoria di Alex Pretti e Renee Good
Bruce Springsteen ha pubblicato sui social una canzone intitolata “Streets of Minneapolis”.
Trump: “Uccisione Alex Pretti e Renee Good? Colpa del caos dei Democratici. L’Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto”
Nel corso di un’intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha affermato che l’Ice potrebbe lasciare Minneapolis, senza indicare una tempistica precisa.
Ultime notizie su Springsteen Minneapolis
Argomenti discussi: Il Boss a Minneapolis; Bruce Springsteen pubblica il brano Streets of Minneapolis; Bruce Springsteen pubblica a sorpresa una canzone contro l'ICE; Bruce Springsteen ha scritto ‘Streets of Minneapolis’, una canzone di protesta contro l’ICE.
Resta alta la tensione a Minneapolis. Da quando Renée Good è stata uccisa, i cittadini si sono organizzati: sono loro a garantire la sicurezza in città. Il racconto della nostra inviata Cristiana Mancini - facebook.com facebook
Dopo l'uccisione di Alex Pretti e Renée Good da parte di agenti federali a Minneapolis, le opposte forze politiche soffiano sul fuoco. Solo l'arcivescovo Bernard Hebda, invita alla pacificazione e al compromesso - di @LeoneGrotti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.