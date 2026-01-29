Il Boss pubblica a sorpresa un brano dedicato alle vittime dell' ICE Renée Good e Alex Pretti a Minneapolis

Da iodonna.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, Bruce Springsteen ha rilasciato senza preavviso il brano

A sorpresa, Bruce Springsteen ha pubblicato online Streets of Minneapolis, un brano nato dall’urgenza di raccontare ciò che sta accadendo negli Stati Uniti attorno alle politiche migratorie e alle operazioni delle forze federali. La canzone del “ boss ” nasce dopo la morte di Renée Good e Alex Pretti, due attivisti di Minneapolis, uccisi nella loro città durante un intervento dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement). Con testi duri e diretti, Springsteen denuncia un sistema che giustifica la violenza e invita a non dare per scontata la verità, mettendo in discussione il rapporto tra informazione, potere e responsabilità civile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il boss pubblica a sorpresa un brano dedicato alle vittime dell ice ren233e good e alex pretti a minneapolis

© Iodonna.it - Il Boss pubblica a sorpresa un brano dedicato alle vittime dell'ICE Renée Good e Alex Pretti a Minneapolis

Approfondimenti su Springsteen Minneapolis

Springsteen pubblica sui social “Streets of Minneapolis” in memoria di Alex Pretti e Renee Good

Bruce Springsteen ha pubblicato sui social una canzone intitolata “Streets of Minneapolis”.

Trump: “Uccisione Alex Pretti e Renee Good? Colpa del caos dei Democratici. L’Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto”

Nel corso di un’intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha affermato che l’Ice potrebbe lasciare Minneapolis, senza indicare una tempistica precisa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Springsteen Minneapolis

Argomenti discussi: Il Boss a Minneapolis; Bruce Springsteen pubblica il brano Streets of Minneapolis; Bruce Springsteen pubblica a sorpresa una canzone contro l'ICE; Bruce Springsteen ha scritto ‘Streets of Minneapolis’, una canzone di protesta contro l’ICE.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.