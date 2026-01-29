Il bilancio è troppo cauto Manca un progetto forte

L’ex sindaco Antonio Bravi critica la giunta Pepa, affermando che il bilancio comunale è troppo cauto e manca di un progetto chiaro a medio e lungo termine. A poco più di un mese dall’approvazione, Bravi sottolinea che il bilancio gode di buona salute grazie alla fine di alcuni mutui che hanno liberato circa 800mila euro all’anno. Secondo lui, però, manca una strategia forte per il futuro della città.

"Manca una vera progettualità di medio-lungo periodo". L'ex sindaco Antonio Bravi attacca la giunta Pepa a poco più di un mese dall'approvazione del bilancio comunale che, secondo Bravi, gode di buona salute anche grazie alla conclusione di alcuni mutui che liberano circa 800mila euro annui. Risorse importanti che, però, a suo giudizio, non si traducono ancora in benefici concreti per i cittadini. "Nel documento approvato non si vedono decisioni di spesa significative sui servizi – osserva –. C'è un'eccessiva prudenza: essere cauti va bene, ma l'eccesso di prudenza significa fare meno per la città".

