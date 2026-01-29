il benfica perdeva tempo non sapeva di dover segnare ancora poi mourinho alza il braccio e invita trubin ad avanzare

Il Benfica ha perso un’occasione importante e ora si trova a dover rincorrere. Dopo aver tentato di gestire il risultato, i portoghesi hanno capito troppo tardi che dovevano segnare ancora. Nel momento decisivo, Mourinho ha alzato il braccio e ha invitato il suo portiere, Trubin, ad avanzare in campo. La serata resterà impressa nella memoria di Anatoliy Trubin, il portiere del Benfica, che non dimenticherà facilmente quanto accaduto.

Anatoliy Trubin, il portiere del Benfica, ricorderà la serata di ieri probabilmente fino alla fine dei suoi giorni. Non capita mica tutti i giorni di segnare il gol che permette alla tua squadra di agguantare i playoff di Champions (al 24esimo posto, l’ultimo utile) e, contestualmente sbattere fuori il Marsiglia dalla competizione e il Real Madrid dalle prime otto. Ne parla l’Athletic. Trubin, l’eroe del Benfica. Si legge su Athletic: Per ricapitolare: entrando nell’ultimo minuto della loro ultima partita della fase a gironi di Champions League contro il Real Madrid, il Benfica era avanti 3-2, ma si trovava solo al 25º posto in classifica, con il 24º posto che rappresentava la soglia magica per accedere ai playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lisbona, 28 gennaio 2026 – Una serata che nessuno dimenticherà al Da Luz.

Il tecnico Luciano Spalletti ha presentato la sfida tra Juventus e Benfica, analizzando lo stato attuale della sua squadra e le potenzialità ancora inespresse.

Mourinho Benfica ile Seviye Atlad! #mourinho #benfica #football

Trubin eroe del Benfica: Pensavo fossimo già qualificati, poi mi hanno detto di salireAnatoliy Trubin è diventato l’eroe più inatteso di una serata completamente folle di Champions League. Il portiere del Benfica ha. tuttomercatoweb.com

Champions League Follia al 98esimo! Il portiere segna contro il Real e manda il Benfica ai playoffIl Real Madrid ha incassato una meritata sconfitta per 4-2 sul campo del Benfica. A chiudere i conti è stato il portiere Anatoliy Trubin, autore del quarto gol portoghese al 98esimo, una rete che ha g ... bluewin.ch

