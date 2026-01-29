Domenica 15 febbraio, il ballerino e volto noto di Amici, Marcello Sacchetta, salirà sul palco della Maison della Danza. Verrà protagonista di una masterclass di street jazz, che attirerà appassionati e studenti di danza. Sacchetta, molto amato dal pubblico, si metterà a disposizione dei partecipanti, condividendo la sua esperienza e le sue tecniche. La giornata promette di essere un’occasione imperdibile per chi vuole migliorare e imparare dai professionisti.

Ballerino e personaggio televisivo, Marcello Sacchetta, uno dei volti più amati di Amici, sarà ospite de La Maison della Danza diretta dal Maestro Scortecci, domenica 15 febbraio per una attesissima masterclass di street jazz. Due lezioni da 90 minuti: una per la fascia di età 913 anni ed una open class per over 13 anni. Sacchetta si distingue per una carriera eclettica da ballerino, coreografo e insegnante oltre che conduttore televisivo ed autore. Classe 1983, legato sentimentalmente alla collega Giulia Pauselli e amico fraterno di Stefano De Martino con il quale ha condotto il day time del talent Amici e partecipato alla trasmissione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ballerino Sacchetta sarà ospite della Maison

Approfondimenti su Marcello Sacchetta

Marcello Sacchetta sarà ospite de La Maison della Danza ad Arezzo.

Il 18 gennaio, La Maison della Danza ad Arezzo accoglierà Rossella Brescia, artista eclettica e amatissima nel panorama italiano.

