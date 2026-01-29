Ignazio Tozzo nuovo segretario generale della Presidenza della Regione

Ignazio Tozzo è stato nominato nuovo segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana. La decisione arriva questa mattina, quando la giunta regionale ha approvato la nomina su proposta del presidente Renato Schifani. La nomina crea un nuovo passo nella gestione della regione, con Tozzo che ora avrà il compito di coordinare le attività della Presidenza.

Fino ad oggi nel ruolo di Ragioniere generale, Tozzo è stato in passato anche. Iacolino lascia l'assessorato alla Salute, Tozzo nuovo segretario generaleIl dirigente della Pianificazione strategica guiderà il Policlinico di Messina, alla Ragioneria general va una donna: Gloria Giglio.

