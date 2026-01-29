Ieri in Campania | Napoli battuto dal Chelsea addio Champions League

Ieri a Napoli si è conclusa con una sconfitta la sfida contro il Chelsea, che significa addio alla Champions League per il club partenopeo. La squadra ha giocato con impegno, ma alla fine gli avversari sono stati troppo forti. Mentre i tifosi seguivano la partita con tensione, l’allenatore ha commentato la delusione, parlando di passo avanti e di bisogni di miglioramento. Ora, la squadra si prepara a ripartire, concentrandosi sulle prossime partite di campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 28 gennaio 2026. Avellino – “ In questi mesi abbiamo lavorato intensamente, insieme ai sub-commissari, ai dirigenti e a tutto il personale comunale, per raggiungere gli obiettivi prefissati”. Così il Commissario prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, è intervenuta questa mattina in occasione dell’inaugurazione ufficiale della nuova sede dell’ Urban Center di Palazzo di Città. (LEGGI QUI) Benevento – Disservizio questa mattina per alcuni autobus delle linee urbane di Trotta per il trasporto pubblico locale del capoluogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: Napoli battuto dal Chelsea, addio Champions League Approfondimenti su Napoli Chelsea Napoli battuto dal Chelsea, addio Champions League Questa sera il Napoli perde 3-2 contro il Chelsea al Maradona e dice addio alla Champions League. Champions: Inter, Juve ed Atalanta ai play-off. Napoli battuto 3-2 dal Chelsea, eliminato Questa sera si sono conclusi i match di Champions League e le sorprese non sono mancate. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Napoli Chelsea Argomenti discussi: Maltempo in Campania, prorogata fino alle 20 di giovedì 29 l'allerta meteo gialla per temporali; Piogge intense e temporali su Napoli e Campania, prorogata l'allerta meteo; Allerta meteo in Campania: temporali e raffiche per l’intera giornata di mercoledì 28 gennaio; Allerta meteo gialla in Campania per domani, mercoledì 28 gennaio. Regione Campania, Agenas, Fico scommette su un prof di economia: «Dall’Irlanda a Napoli»La Campania prova a riprendersi la presidenza dell’Agenas, dopo mesi di commissariamento imposto dal governo. È di ieri, infatti, la proposta formale del governatore Roberto Fico ... ilmattino.it Controlli a Giugliano in CampaniaNella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nel comune di Giugliano in Campania, gli agenti ... napolivillage.com Il Napoli saluta la Champions League a testa alta, sconfitto 3-2 dal Chelsea al Maradona. Gli azzurri chiudono la fase campionato al 30° posto con 8 punti e restano fuori dai playoff. I Blues sbloccano la gara su rigore al 19’, ma il Napoli ribalta il risultato con - facebook.com facebook Champions League, Inter ai playoff: giocherà contro Benfica o Bodø/Glimt bit.ly/4rdGdNw x.com

