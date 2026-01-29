La Cgil Sondrio e il Pd della provincia di Sondrio ribadiscono il loro no alla presenza dei rappresentanti dell’ICE durante le Olimpiadi. In una nota congiunta, i due gruppi sottolineano di essere contrari all’arrivo di membri dell’agenzia statunitense, considerandolo un segnale di incomprensione e poca accoglienza. La posizione è chiara: “Ice, non siete i benvenuti in Valle”.

ICE vade retro. È ferma e netta la contrarietà della Cgil Sondrio e del Partito Democratico della provincia alla presenza di membri dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement) fra la delegazione diplomatica statunitense durante le prossime Olimpiadi. "Non stiamo parlando di una forza di polizia qualsiasi – sottolineano dalla Camera del lavoro di via Torelli - L’ICE è un corpo armato federale noto per operazioni violente, arresti arbitrari e gravi violazioni dei diritti umani, è arrivato a uccidere a sangue freddo inermi cittadini americani. Possiamo davvero immaginare forze armate di questo tipo operare nelle strade di Bormio e Livigno? La Cgil non può accettare che venga messa a rischio la sicurezza di chi vive e lavora nei territori olimpici". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Ice, non siete i benvenuti in Valle". Presa di posizione di Cgil e Pd

