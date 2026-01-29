Dopo le polemiche e le proteste contro la presenza degli agenti dell’Ice in Italia, il governo prova a calmare gli animi. Tajani ha spiegato che gli agenti sono in ufficio, non in tuta da combattimento, cercando di tranquillizzare chi teme un clima di tensione per le Olimpiadi di Milano Cortina.

Dopo le polemiche, le preoccupazioni e le petizioni contro gli agenti dell’Ice ( Immigration and Customs Enforcement ) in Italia, per le Olimpiadi di Milano Cortina, il centrodestra prova rassicurare i timorosi. Secondo i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani gli agenti americani saranno in ufficio per il lavoro di intelligence, nessun compito operativo per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi terrà un’informativa alla Camera mercoledì 4 febbraio alle 9,30. Sabato 31 gennaio a Milano è prevista la protesta dell’Associazione nazionale dei partigiani e delle sigle di centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ice in Italia, Tajani rassicura: “Tre agenti in ufficio, non in tuta da combattimento”

La decisione di confermare gli agenti Ice a Milano ha scosso la città.

Il ministro Tajani ha commentato le recenti immagini provenienti da Minneapolis, evidenziando come tra l’arresto di una persona armata e l’uso della forza letale ci siano differenze sostanziali.

