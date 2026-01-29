Ice in Italia Bersani a La7 | Se ne stiano a casa quelle scene sono inaccettabili in qualsiasi paese civile

Il segretario del Partito Democratico Bersani critica duramente le azioni delle forze dell’Ice in Italia. In una diretta a La7, ha detto che le scene di violenza sono inaccettabili in qualsiasi paese civile e ha puntato il dito contro la mancanza di interventi delle autorità italiane. Bersani ha anche commentato la presunta assenza di un dialogo con gli Stati Uniti, lamentando che non si alza più il telefono per chiedere spiegazioni o intervenire su quanto accade. La sua presa di posizione si aggiunge alle tensioni sulle modalità di gestione delle operazioni di

“ Agenti dell’Ice in Italia? Qui, e mi riferisco alla Meloni, non c’è neanche più il fisico per alzare il telefono e dire a Trump: ‘Caro Donald, gli italiani hanno guardato con orrore delle scene incredibili di ammazzamenti di gente inerme e pacifica a opera di queste squadre”. Così a Otto e mezzo (La7) Pier Luigi Bersani commenta la presenza di agenti dell’Ice statunitense in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 febbraio al 15 marzo, aggiungendo una frecciata sarcastica sulle dichiarazioni del ministro dell’Interno: “ Piantedosi liquida la vicenda parlando di ‘tempesta in un bicchier d’acqua?’ Siamo sempre lì, al Conte Zio dei ‘Promessi sposi’: sopire, troncare, padre molto reverendo: troncare, sopire “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli agenti dell’Ice in città hanno suscitato diverse reazioni politiche.

Pierluigi Bersani critica duramente il governo Meloni, accusandolo di essere troppo servile verso Donald Trump.

