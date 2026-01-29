Ice i social ne parlano Fabio Ferrari | giusto condannare ma esistono dal 2003 il video

Le immagini degli agenti Ice e delle operazioni in Minnesota sono finite sui social, scatenando un acceso dibattito tra utenti e influencer. Molti si concentrano sulla giustezza della condanna, ma pochi si chiedono quanto queste attività siano in corso ormai da quasi vent’anni. Fabio Ferrari commenta che condannare è giusto, ma l’Ice esiste dal 2003, e questa realtà non si può ignorare.

Le immagini degli agenti Ice e delle operazioni in Minnesota rimbalzano anche sulla rete e sui social, diventando uno dei principali temi di dibattito tra utenti e influencer. C’è chi attacca gli “Immigration and Customs Enforcement” americani, contestando le violenze e i modi, chi – a dire il vero pochi – difende le azioni che vengono messe in atto. Poi c’è chi semplicemente non prende posizioni di merito ma prova a fare ragionamenti da osservatore senza pregiudizi ideologici ma provando ad avviare un ragionamento. Ferrari sul suo profilo Instagram tratta il tema delicato. E’ il caso dell’attore Fabio Ferrari, figlio dell’indimenticato Paolo Ferrari, e noto al grande pubblico soprattutto per la partecipazione in numerosi film e per aver interpretato il personaggio di “Chicco Lazzaretti” nei ragazzi del 3^ C, serie cult degli anni ’80. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ice, i social ne parlano. Fabio Ferrari: giusto condannare ma esistono dal 2003

