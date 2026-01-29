ICE e Pasdaran alle Olimpiadi? L’ambasciatore Usa chiarisce l’Iran nega ma è caos in Parlamento

L’ambasciatore degli Stati Uniti ha chiarito che non ci sono piani per portare agenti ICE o Pasdaran alle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. La notizia ha scatenato polemiche, mentre l’Iran nega ogni coinvolgimento e la questione diventa un caso in Parlamento. La tensione tra i vari schieramenti cresce di ora in ora.

La questione della sicurezza alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 (che si aprono il 6 febbraio) continua a generare tensioni politiche. Dopo giorni di dibattito sulla presenza degli agenti dell' ICE, l'agenzia americana per il controllo dell'immigrazione, ora esplode anche il caso dei Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniana. L'ambasciatore americano a Roma, Tilman Fertitta, ha cercato di placare le polemiche spiegando che gli agenti dell'ICE avranno solo un ruolo consultivo nelle operazioni di intelligence. In pratica, non pattuglierebbero le strade italiane né svolgeranno attività operative dirette sul territorio.

