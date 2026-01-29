Ice alle olimpiadi invernali Mazzeo presenta una interrogazione in consiglio regionale

La decisione di partecipare alle Olimpiadi Invernali ha scatenato un dibattito acceso in consiglio regionale. Mazzeo ha presentato un’interrogazione, sottolineando che non ci sono garanzie di sicurezza sufficienti. Secondo lui, nessuna misura può giustificare il mettere in pericolo la vita delle persone o usare i bambini come strumenti. La questione resta aperta, mentre le autorità si confrontano sulle reali condizioni di sicurezza.

FIRENZE – “ Non esiste sicurezza che giustifichi la sospensione dei diritti, che metta in pericolo la vita delle persone e che usi i bambini come esche. Le notizie sulle operazioni dell’Ice negli Stati Uniti – morti durante i fermi, intimidazioni verso giornalisti, interventi nelle scuole – descrivono un metodo incompatibile con una democrazia. L’Ice ci sta mostrando cosa intende la destra quando parla di reimmigrazione”. Lo dichiara Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, annunciando la presentazione di una mozione che chiede al governo una presa di posizione pubblica e trasparenza totale sull’eventuale partecipazione di personale Ice (Immigration and customs enforcement) a dispositivi di sicurezza collegati ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il gruppo del Pd al Senato ha presentato un’interrogazione riguardo alla presenza di agenti ICE alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

A 26 giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, l’Ice Hockey Arena di Milano si presenta ancora in fase di completamento.

