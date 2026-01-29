I Trovatori portano a Roma i segreti di Sepillo da Ypsigro

I Trovatori portano a Roma due spettacoli teatrali dalla Sicilia. La compagnia presenta “Il prestigio di un popolo” e “Riccardo III”. Gli attori portano in scena storie e personaggi che catturano il pubblico, con un lavoro che mescola tradizione e interpretazione moderna. Due serate in cui il teatro siciliano si fa vedere e ascoltare nella capitale.

Cosa: Due spettacoli teatrali della compagnia siciliana I Trovatori: Il prestigio di un popolo e Riccardo III. Il potere a pezzi. Dove e Quando: Al Teatro della Dodicesima (7-8 febbraio) e al Teatrosophia (12-15 febbraio). Perché: Un'occasione unica per scoprire il teatro dei giullari medievali reinterpretato con una satira politica e sociale graffiante e contemporanea. Roma si prepara ad accogliere un'ondata di energia teatrale che affonda le sue radici nelle tradizioni più antiche dell'intrattenimento popolare. La compagnia siciliana I Trovatori approda nella Capitale con il progetto I Racconti di Sepillo da Ypsigro, un'operazione culturale di ampio respiro ideata e interpretata da Giuseppe Vignieri. Approfondimenti su Sepillo da Ypsigro "Trovatori in soffitta" Un concerto pomeridiano in mansarda, dedicato alla musica medievale, con interpretazioni di Matteo Zenatti, performer esperto nel settore.

