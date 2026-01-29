I Suv Nissan Patrol del Qatar alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Sono arrivati in Italia i SUV Nissan Patrol di proprietà della Qatar's Internal Security Force. Sono stati portati qui per aiutare le forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e controllo in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I veicoli sono già sul territorio e si preparano a rafforzare la sicurezza durante l’evento.

Milano ha accolto una parte dei mezzi speciali della Internal Security Force del Qatar, nota localmente come Lekhwiya, che sarà impiegata a supporto dell'apparato di sicurezza legato alle imminenti Olimpiadi invernali. I veicoli, in gran parte con livrea mimetica, rientrano in due famiglie operative: pattugliamento su strada e intervento con mezzi protetti. I giochi avranno inizio il 6 febbraio, giorno dell'inaugurazione allo stadio Meazza e si concluderanno il 22 febbraio; a seguire le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo 2026. Per il presidio del territorio vengono utilizzati Suv basati sull'ultima generazione del Nissan Patrol, allestiti per il pattugliamento anche in aree non asfaltate.

