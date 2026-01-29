i soldi della regione ossigeno per gli hotel

La Regione ha aperto ufficialmente la gara per i finanziamenti del bando EuReCa. Gli hotel e le strutture ricettive possono già presentare le domande per ottenere i fondi destinati a migliorare le proprie strutture. La corsa ai soldi pubblici è iniziata, e molti proprietari sono pronti a fare domanda per ottenere il sostegno necessario a riqualificare le proprie attività.

Sta per partire la corsa ai finanziamenti del bando EuReCa della Regione. Stiamo parlando dei fondi che la Regione ha messo a disposizione per riqualificare le attività ricettive. Confcommercio Rimini e Fider (società cooperativa di garanzia fidi) hanno tenuto un convegno per presentare agli imprenditori del settore turistico riminese le linee del bando e le potenzialità. "Questo incontro – premette il presidente di Confcommercio, Giammaria Zanzini – è nato con un obiettivo chiaro: aiutare le nostre imprese a cogliere le opportunità offerte dal bando della Regione. Uno strumento importante per investire su qualità, innovazione e destagionalizzazione, temi centrali per il futuro del turismo riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato undici milioni di euro per la riqualificazione degli hotel, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle strutture ricettive.

