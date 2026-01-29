La Francia ha appena deciso di vietare l’uso dei social agli adolescenti sotto i 15 anni. L’Assemblea Nazionale ha approvato una legge proposta dalla deputata Laure Miller, del partito Renaissance, seguendo l’esempio australiano. La norma mira a proteggere i minori dal mondo digitale, rendendo più difficile per i ragazzi accedere ai social network più popolari. La misura potrebbe cambiare il modo in cui i giovani si rapportano con le piattaforme online in Italia e in Europa.

Sulla scia dell’esempio australiano, la Francia accelera sulla tutela dei minori nel mondo digitale. Il 26 gennaio l’Assemblea Nazionale di Parigi ha approvato la proposta di legge presentata dalla deputata Laure Miller, esponente del partito Renaissance, che prevede il divieto dell’uso dei social network agli adolescenti di età inferiore ai 15 anni. Il provvedimento, sostenuto con forza dal governo, non si limita a regolare l’utilizzo delle piattaforme social, ma vieta anche l’utilizzo dei cellulari all’interno delle scuole. «Con questa legge stabiliremo un confine netto nella società. Stiamo dicendo una cosa semplice: i social network non sono innocui», ha dichiarato Miller, sottolineando come le piattaforme abbiano ampiamente tradito le loro funzioni originali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I social network per come li conoscevamo non esistono più

Approfondimenti su France SocialMedia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

5 anni senza social: com'è cambiata la mia vita

Ultime notizie su France SocialMedia

Argomenti discussi: Il primo processo per stabilire se i social media creano dipendenza; Svolte digital | I social network per come li conoscevamo non esistono più; Social network vietati agli under 15, primo sì in Francia; La Francia vieta i social ai minori di 15 anni. Macron: Il cervello dei nostri figli non è in vendita.

Un Paese UE sta per vietare i social ai minori di 15 anniDopo l'Australia, anche un Paese europeo sta per vietare l'utilizzo dei social network ai ragazzi under 15. La misura è già stata approvata dal Parlamento. money.it

Il primo processo per stabilire se i social media creano dipendenzaMartedì negli Stati Uniti inizia il primo processo che dovrà stabilire se le società proprietarie dei principali social network, tra cui Meta, YouTube e TikTok, abbiano creato volontariamente dei prod ... ilpost.it

Trump ha scritto in un post sui social network che gli Stati Uniti sono pronti ad attaccare l’Iran, se questo non accetterà di negoziare un accordo per la riduzione del suo programma nucleare - facebook.com facebook

Quando un adolescente è davvero pronto ad accedere ai social network senza subirne l’impatto La domanda è tutt’altro che banale, e Daniele Novara, nel suo intervento, la affronta dal punto di vista dello sviluppo neuropsicologico. Secondo lui, è necessa… x.com