I saldi non convincono ma c' è ottimismo | Febbraio per la svolta

I saldi di gennaio non hanno portato grandi risultati, ma gli esercenti sono ancora fiduciosi. Le vendite sono state più lente del previsto, e l’affluenza nei negozi si è dimostrata inferiore rispetto agli anni scorsi. Gli scontrini medi sono più leggeri, ma molti negozi tengono ancora la porta aperta a un recupero nel mese di febbraio, che potrebbe portare una svolta. Intanto, gli operatori sperano in un miglioramento per rilanciare il commercio.

Affluenza più contenuta e scontrini mediamente più leggeri, ma con segnali di tenuta e margini di recupero ancora aperti. È il quadro che emerge dal sondaggio condotto da Confesercenti del Veneto Centrale sull'andamento delle prime settimane di saldi invernali 2026. Secondo i dati raccolti, oltre l'80 per cento degli esercenti segnala un calo dell'affluenza rispetto allo scorso anno. Anche gli incassi risentono di questa dinamica: due attività su tre indicano una flessione intorno al 30 per cento nelle prime settimane di saldi. La spesa media si colloca in una fascia compresa tra i 50 e i 150 euro, con alcuni picchi di maggiore presenza nei giorni 3, 5, 6, 10, 15 e 21 gennaio, a conferma di una domanda che tende a concentrarsi in momenti specifici.

