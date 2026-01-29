I romanzi da non perdere a febbraio 2026 | da Irvine Welsh a Veronica Raimo

A febbraio 2026 arrivano in libreria diversi romanzi che promettono di catturare l’attenzione dei lettori. Tra i titoli in uscita ci sono autori noti come Irvine Welsh e Veronica Raimo, che tornano con nuove storie. La scelta è varia e punta a soddisfare i gusti di chi cerca narrazioni coinvolgenti e ben scritte. I lettori italiani possono prepararsi a scoprire nuove avventure e personaggi, senza dover aspettare troppo.

A guardare autori e trame, i romanzi in uscita a febbraio 2026 non dovrebbero deludere le attese dei lettori. Il mese si apre all'insegna di un significativo pluralismo letterario, attraverso generi e latitudini differenti, che promettono di indagare le pieghe dell'animo umano e le contraddizioni della storia contemporanea. Dalle voci più attese della narrativa italiana, come Veronica Raimo e Mauro Covacich, si passa a grandi ritorni internazionali: su tutti quello di Irvine Welsh, che con il suo nuovo lavoro ci riporta nelle atmosfere elettriche e brutali di Trainspotting, tra rave e sogni di redenzione.

