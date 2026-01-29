I residenti | Via Ducale assediata da due milioni di auto all’anno

I residenti di via Ducale si sentono soffocati. Ogni anno, questa strada stretta appena 4,75 metri accoglie circa 2,3 milioni di veicoli. La chiusura del ponte di Tiberio ha peggiorato la situazione, portando più auto nel quartiere. Ora chiedono al Comune di cambiare le regole sulla viabilità, ma finora nessuna soluzione concreta è arrivata. La gente si chiede se sia ancora possibile vivere serenamente in questa strada.

È possibile far transitare 2,3 milioni di veicoli l'anno un una via larga 4,75 metri? La domanda la pongono i residenti del comitato di via Ducale, che combattono da anni per chiedere al Comune di modificare la viabilità, stravolta dalla chiusura del ponte di Tiberio. "Finalmente sappiamo con precisione quanti veicoli transitano nelle nostre strade – dicono dal comitato – Abbiamo fatto un accesso agli atti in Comune per confermare con i numeri il flusso continuo di veicoli che ci assediano". Oggi parte la Ztl in centro storico, ma in via Ducale c'è poco da festeggiare. "Abbiamo sempre sostenuto che il primo tratto di corso d'Augusto, via Ducale e via Clodia, con la nuova viabilità decisa dopo la chiusura del ponte di Tiberio, sono diventati la prosecuzione di via Circonvallazione occidentale.

