Sabato pomeriggio nel centro storico di Firenze si terrà un evento insolito. Dalle 15 alle 17, tra le vie della città, si svolgeranno letture di sonetti a tema erotico-burlesco, con anche qualche sfida tra poeti e storie divertenti di osterie e beoni. La piazza si trasformerà in un palcoscenico per un pomeriggio dedicato alla cultura e al divertimento.

Sabato 31 gennaio (dalle ore 15 alle 17) sonetti a contenuto erotico-burlesco, tenzoni tra poeti, storie divertenti di osterie e beoni, echeggeranno nuovamente nei meandri del centro storico di Firenze. Vibreranno nei vicoli e nelle piazzette dove nel quattrocento si esibivano - come veri e

Alla scoperta dei rapper fiorentini del ’400La poesia erotico-burlesca: i rapper fiorentini del ‘400. Il titolo è decisamente singolare e accattivante, soprattutto perché poi si traduce in un giro vero e proprio nelle zone del centro storico ... lanazione.it

