I pronostici di giovedì 29 gennaio | ultima giornata Europa League

Questa sera si chiude la fase a gironi dell’Europa League con diciotto partite tutte in contemporanea alle 21:00. I tifosi sono pronti a seguire gli ultimi match che decideranno quali squadre passano il turno e quali sono già fuori. La notte sarà decisiva per molte squadre, alcune devono vincere per sperare, altre possono accontentarsi di un pareggio. È il momento di scoprire chi avrà la meglio e chi dovrà già pensare alla prossima stagione.

I pronostici di giovedì 22 gennaio, ci sono le diciotto partite dell'ultima giornata della League Phase di Europa League Dopo la Champions League, ecco l'abbuffata di Europa League con tutte e diciotto le partite dell'ultima giornata della League Phase in contemporanea a partire dalle ore 21:00. Aston Villa e Lione sono già sicure di giocare gli ottavi di finale, ma c'è grande lotta per gli altri sei posti con in gioco la Roma, a cui potrebbe bastare anche un pareggio, e il Bologna che invece deve vincere e sperare in altri risultati favorevoli.

