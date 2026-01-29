La procura svizzera rallenta le indagini sulla tragedia di Crans-Montana. Nel frattempo, il sindaco potrebbe decidere di lasciare, mentre emergono dubbi sui controlli di sicurezza nel Comune. È il terzo indagato, un ex responsabile della sicurezza che non avrebbe svolto i controlli necessari. La vicenda resta avvolta da interrogativi.

Nella tragedia di Crans-Montana sono più le cose che non tornano di quelle che tornano. C’è il terzo indagato: si tratta di uno degli ex responsabili della sicurezza del Comune, che non avrebbe fatto controlli. Sulla tragedia di Crans-Montana non torna nulla. E ci sia concesso di sospettare che ci sarà un tempo in cui sarà fatta chiarezza e tornerà tutto, se non qualcosa. In un primo momento a molti risultò incomprensibile il fatto che il signor Jacques Moretti fosse stato lasciato libero di scorrazzare dove voleva e di fare ciò che voleva per ben dieci giorni prima di essere arrestato. Uno che viene arrestato perché c’è il pericolo di fuga viene lasciato libero, per dieci giorni, di fuggire? Poi viene messo in carcere per qualche giorno, viene pagata una cauzione che non ci è dato sapere da dove venga, comunque in contanti, e non gli viene applicato neanche il braccialetto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I pm svizzeri vanno al rallentatore. E il sindaco farebbe bene a lasciare

Approfondimenti su Crans Montana Tragedia

La crisi della Fiorentina si approfondisce dopo un'altra sconfitta, questa volta in Conference League contro il Losanna.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Crans Montana Tragedia

Argomenti discussi: Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera; Crans Montana, la pm svizzera: Non ho scarcerato io Moretti. Presidente svizzero: la politica non deve interferire con la giustizia....; Il governo aggrava la crisi diplomatica con la Svizzera; Crans Montana, tempi lunghi per la collaborazione fra Svizzera e Italia sulle indagini.

Crans Montana, la pm svizzera: «Non ho scarcerato io Moretti». Presidente svizzero: la politica non deve interferire con la giustizia. La foto di Moretti nella sua villa«Non voglio provocare un incidente diplomatico tra Italia e Svizzera» ma «non cederò a un'eventuale pressione delle autorità italiane»: lo ha affermato ... ilmattino.it

Pm Roma attendono atti da Svizzera, poi i primi indagati su Crans-Montanà(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Avverrà a febbraio l'incontro tra i pm di Roma e gli omologhi svizzeri nell'ambito delle indagini relativi alla strage ... notizie.tiscali.it

Crans Montana, il presidente della Svizzera risponde a Meloni: “La politica non deve interferire con la giustizia”“Possiamo comprendere l’indignazione, ma in Svizzera abbiamo procedure diverse da quelle italiane e i due sistemi giuridici non vanno sovrappos - facebook.com facebook